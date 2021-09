Mort de Belmondo : l’hommage du théâtre Galabru

Lundi soir à 19h30, le directeur du théâtre Galabru à Montmartre prend la parole. Il rend hommage à Jean-Paul Belmondo dont on vient d'apprendre la disparition. En 1954, Michel Galabru choisit Belmondo, jeune acteur, pour partir en tournée. Il joue Courteline et Molière, puis deviennent amis pour toujours. Après l'hommage, de jeunes comédiens venus de Plan-de-Cuques ont joué leur pièce et ont tenu à témoigner. "Belmondo, ses œuvres, ses films et sa façon de jouer sont ancrés", " tout est culte", affirment-ils. C'est la même admiration pour le public. "Il était complet. Aussi bien le rire, les cascades...", "les cascades qu'il faisait lui-même, tout ça c'est super", lancent certains d'entre eux. Dans les années 90, Jean-Paul Belmondo remonte sur scène. Il joue Cyrano de Bergerac ou Kean. Le théâtre reste sa passion. Les spectateurs, eux, appréciaient son talent. "C'était un visage, une voix et une prestance. Donc, c'est vrai que ça fait quelque chose", "C'est vraiment quelqu'un de bien", "sa perte restera quand même quelque chose de marquant pour tout le monde", lancent des passants.