Mort de Belmondo : obsèques dans l'intimité à Saint-Germain-des-Prés

C'est l'itinéraire d'un homme heureux qui s'achève dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés où il vivait. Après l'hommage national à l'acteur jeudi, c'est l'ultime et intime recueillement autour de l'homme ce vendredi matin. Et c'est pour Jean-Paul Belmondo que l'autre géant du cinéma était là, Alain Delon, affaibli et soutenu par son fils Anthony. Apprendre l'absence, vivre sans lui, mais sourire à son souvenir, toujours. Quelques anonymes ont pu assister à la messe d'adieu après avoir dormi au pied de l'église. D'autres avaient fait un long voyage depuis la Belgique. Le public était déjà nombreux jeudi soir dans la cour des Invalides. C'était l'une des volontés de la famille. Et c'est toutes générations confondues que les Français sont venus se recueillir devant son cercueil. Dans un livre d'or, tous l'ont remercié une dernière fois pour tout le bonheur partagé. Bébel ne voulait pas de tristesse le jour de son adieu, ni de larmes sur le générique de fin. Afficher un sourire malgré tout, même si le plus beau vient de s'évanouir.