Mort de Bernard Tapie : comment la presse lui rend hommage

La Une de La Provence était sans doute celle la plus attendue. Le groupe de presse en partie détenu par Bernard Tapie révèle un titre aux allures de révérence avec "Adieu Boss" et lui consacre une édition spéciale de 58 pages. A l'intérieur, on trouve une lettre signée Emmanuel Macron qui rend un hommage appuyé à l'homme d'affaires, à sa force, sa volonté et sa rage de vaincre. Pour La Dépêche du Midi, Bernard Tapie illustre parfaitement l'idée d'un roman français. Par contre, il laisse au Républicain lorrain les souvenirs d'un homme aux mille et une vies. Mais la Une qui résume le mieux la vie de celui qui fut homme d'affaires, patron de presse, parton de club, tantôt adulé, tantôt détesté, rattrapé par les affaires, c'est celle de Sud Ouest : "Entre ombre et lumière". L’Équipe quant à elle consacre une page entière à Bernard Tapie et cite un homme "qui voulait être roi". D'un côté, Libération braque les projecteurs sur la face sombre d'un homme qui aura empilé les casquettes et multiplié les affaires. De l'autre coté du spectre, Le Figaro met en avant son combat contre la maladie en le qualifiant de gladiateur.