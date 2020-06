Mort de George Floyd : les manifestations continuent aux États-Unis

Les manifestations pour réclamer justice face à la mort de George Floyd ne s'arrêtent pas aux États-Unis. Ce lundi, les pompiers ont éteint un incendie dans un kiosque situé devant la Maison Blanche. Donald Trump et les hommes des services secrets ont dû descendre deux fois dans le bunker. Ils avaient peur que les manifestants s'incrustent dans le périmètre de sécurité. La presse internationale, quant à elle, attend le moment où le président américain va s'adresser solennellement à la nation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.