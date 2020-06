Mort de George Floyd : une nuit émaillée par de nouvelles violences aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la colère ne faiblit pas suite au décès de George Floyd lors de son interpellation. Lundi soir, des manifestations violentes ont secoué plusieurs villes du pays, placées sous couvre-feu pour tenter de calmer la population. Des affrontements qui ont causé de nombreuses destructions, notamment dans le centre de New York et dans le Bronx. Le président américain Donald Trump a menacé de déployer l'armée pour faire cesser ces émeutes.