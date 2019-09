Mort de Jacques Chirac : les Corréziens ont perdu un homme politique hors norme

En Corrèze, ceux qui ont directement connu ou simplement côtoyé Jacques Chirac sont touchés par sa disparition. Certains se remémorent les bons souvenirs partagés avec le défunt président de la République. Près du village de Sarran, des commerçants et des habitants lui ont rendu hommage. Beaucoup lui témoignent encore toute leur reconnaissance pour ce qu'il avait accompli. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.