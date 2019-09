Mort de Jacques Chirac : "les Français pourront lui rendre hommage" selon sa famille

Sa famille vient d'annoncer que les Français pourraient rendre hommage à Jacques Chirac. Cependant, on ignore encore le lieu précis. Il en est de même pour les personnalités politiques qui vont venir. Frédéric Salat-Baroux, le gendre du cinquième président de la Ve République et ancien secrétaire général de l'Élysée est arrivé, il y a une heure. En ce moment, les démineurs sont en action dans la rue avec les chiens pour s'assurer que toutes les conditions de sécurité soient réunies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.