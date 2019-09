Mort de Jacques Chirac : "une perte pour la France"

Au lendemain de la disparition de Jacques Chirac, les hommages se poursuivent. Partout dans le pays, les Français ont eu une pensée pour l'ancien président. Dans le Nord, on loue ses actions qui ont permis au pays d'éviter l'entrée en guerre en Irak. En Bretagne, on retient l'image d'un président gourmand, mais pas très marin. Mais en 40 ans de vie politique, l'on se souvient surtout de lui comme étant un président proche de son peuple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.