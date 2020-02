Mort de Kirk Douglas : retour sur son parcours hors norme

Kirk Douglas, décédé mercredi à l'âge de 103 ans, a fini par rejoindre les étoiles d'Hollywood. De son vrai nom Issur Danielovitch, il était fils de chiffonnier d'origine juive, qui avait fuit la Russie dans les années 1910. L'occasion pour lui de vivre le rêve américain à travers le théâtre et le cinéma. Des "Sentiers de la Gloire" à "Ulysse" en passant par "Les Ensorcelés"", cet acteur légendaire avait joué dans plus de 80 films, dont une dizaine de Western. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.