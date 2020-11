Mort de Maradona : le deuil des Argentins vu depuis Buenos Aires

Des larmes ont coulé aux premiers hommages qui sont rendus au numéro 10. "Je pleure un modèle", "Je pleure une idole", a confié un fan, très chamboulé suite au décès de Diego Maradona. Il s'identifie à cette figure populaire qui est partie de rien pour arriver au sommet. Une nouvelle contradiction de Diego Maradona, les rassemblements à Buenos Aires sont très festifs. On aurait cru hier à une victoire ou à la finale d'un match de football. En effet, l'ambiance a été festive avec des chants au rythme de Diego. Et le plus grand, sur les panneaux publicitaires, les messages ont aussi changé. On pouvait lire "merci Diego". Parmi les centaines d'Argentins venus lui rendre hommage, il y a des familles, de très jeunes personnes, des enfants... la preuve que Diego Maradona a marqué toutes les générations. Hommage suprême, sa veillée funèbre a lieu ce jeudi au Palais présidentiel, où des centaines de fans ont commencé à affluer très tôt ce matin.