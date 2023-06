Mort de Nahel : les derniers développements de l'enquête

Le procureur de Nanterre prend la parole ce jeudi matin et clôt le débat : "Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies". Les enquêteurs tentent de remonter le temps pour comprendre ce qui a mené à la mort de Nahel, tué mardi par un tir de police. En garde à vue, le policier mis en cause raconte avoir repéré cette voiture jaune. Elle circule alors sur une voie de bus, très vite, trop près d'un cycliste et d'un piéton. Le conducteur refuse une première fois de s'arrêter, puis se retrouve bloqué dans le trafic. Les policiers disent avoir essayé d'attraper les clés pour couper le contact. Quelques instants plus tard, les deux fonctionnaires de police tiennent en joue le conducteur, jusqu'à ce tir. Des experts vont désormais analyser les enregistrements audio. Des menaces ont-elles été prononcées ? Si oui, par qui ? Le conducteur, âgé de 17 ans, roulait sans permis. Il était connu des services de police, notamment pour quatre refus d'obtempérer. Le dernier, 48 heures avant les faits. Le policier de 38 ans est présenté à un juge d'instruction, en vue d'un placement en détention provisoire. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Belot, M. Bajac