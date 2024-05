Mort de Nahel : une reconstitution pour comprendre

Tôt ce dimanche matin déjà, tout le quartier était bouclé par les forces de l'ordre. Des CRS par dizaines quadrillaient la zone, arme à la main, pour éviter toute intrusion et tout éventuel affrontement avec des groupes de jeunes. Aucun incident n'a eu lieu ce dimanche matin, sans doute grâce à la présence de médiateurs dépêchés par la mairie de Nanterre (Hauts-de-Seine). Capuches sur la tête, on aperçoit la mère de Nahel, la victime de 17 ans. Des proches de l'adolescent tué, eux, sont venus avec l'espoir que la justice condamne le policier auteur du tir mortel. La reconstitution doit répondre à une question cruciale : est-ce que le policier qui a tué Nahel l'a fait en état de légitime défense après un refus d'obtempérer ? Lui jure que c'est le cas et couvrir le feu était la seule façon de stopper le bolide conduit par l'adolescent. D'après l'avocat du brigadier, sa version n'a pas changé d'un iota depuis les faits. L'affaire avait l'été dernier provoqué une longue série d'émeutes et de violences un peu partout dans le pays. Le policier, lui, reste mis en examen, il est libre sous contrôle judiciaire. TF1 | Reportage G. Brenier, L. Attal, L. Lacides