Mort de Pelé : trois jours de deuil national au Brésil

Ce vendredi, c'est tout un pays qui s'est réveillé encore sous le choc. L'annonce de la disparition du roi Pelé a plongé tout le Brésil dans une immense émotion. Certains Brésiliens n'osent toujours pas le croire ce matin. Il y a notamment une jeune femme qui a déclaré : "je ne peux pas y croire. Pelé est éternel !". Beaucoup d'émotions et de tristesse, mais il y a également beaucoup de gratitude que l'on ressent chez les Brésiliens en ce vendredi. Edgino, un chauffeur de taxi quinquagénaire, a tenu à faire passer un message : "Merci à toi Pelé, merci à tout ce que tu as apporté au Brésil et au football". Il y a beaucoup de sentiments partagés dans ce pays. Les funérailles du roi Pelé auront lieu le 2 janvier à Santos. C'est la ville et le club où son talent a émergé. Dans quelques heures, cette ville va devenir le centre du monde. TF1 | Duplex J.M. BAGAYOKO