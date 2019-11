Mort de Poulidor : retour sur un parcours exceptionnel

Le géant du cyclisme Raymond Poulidor s'est éteint ce 13 novembre 2019 à l'âge de 83 ans à Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne. Surnommé "l'éternel second du Tour" ou encore "Poupou", il a été huit fois sur le podium du Tour de France sans jamais le gagner. Ces exploits inachevés sur les routes du Tour lui ont offert les faveurs du public. Durant sa carrière, il avait une popularité exceptionnelle, car tout le monde l'adorait et le soutenait dans ses épreuves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.