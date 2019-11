Mort de Poulidor : une page du cyclisme d'antan qui se tourne

Dans le Nord, les amoureux du cyclisme pleurent la disparition de Raymond Poulidor, une figure de la discipline. Un athlète qui représentait le cyclisme d'antan. Dans le vélodrome de Roubaix, Raymond Poulidor laisse le souvenir d'une époque dorée du vélo français et de ses courses mythiques contre Jacques Anquetil. Par ailleurs, le cycliste restera comme l'un de ces grands sportifs à avoir gagné le cœur des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.