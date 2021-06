Mort de Robert Marchand : le dernier adieu au doyen des cyclistes

Ils garderont de lui l'image d'un sourire. Rien ne pouvait arrêter Robert Marchand. Le doyen des cyclistes qui a tiré sa révérence vendredi dernier était âgé de 109 ans. Ce matin, près de 500 cyclistes sont venus de toute l'Île-de-France et ont tenu à lui rendre un dernier hommage : "il a eu une belle vie", "c'était une belle personne", "c'était quelqu'un à suivre", ont-ils lancé. A plus de 100 ans, il avait enchaîné les records de vitesse. Une vie de record, de sport, un modèle de longévité pour tous ceux qui ont roulé à ses côtés. Robert Marchand laisse derrière lui un souvenir d'une force de la nature fort en caractère. Jean-Michel Richefort l'a accompagné lors de ses derniers tours de piste : "mon rôle consistait au contraire à le freiner car il voulait toujours aller plus vite". Robert Marchand aura connu deux Guerres Mondiales, 17 présidents de la République et depuis dix ans, un col en Ardèche porte son nom. Le plus vieux sportif au monde sera inhumé ce vendredi après-midi dans la plus stricte intimité.