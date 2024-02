Mort de Socayna : un suspect arrêté

Les impacts de balles, toujours visibles, ont été colmatés, cinq mois après la mort de Socayne. Cette étudiante en droit, âgée de 24 ans, a été touchée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, au troisième étage. Un suspect a été arrêté et mis en examen, de quoi atténuer un peu le sentiment d'abandon des habitants. Dans ce quartier, le trafic n'a pas cessé pour autant, et la peur s'est installée depuis cinq mois. Le suspect est un mineur âgé de seulement quinze ans au moment des faits. Connu des services de police, il est originaire d'une cité voisine. La police a retrouvé sa trace, grâce au bornage de son téléphone. Plusieurs armes ont été saisies chez sa petite amie. Depuis plusieurs mois, une guerre de territoire se joue entre les réseaux de deux quartiers, celui de Saint-Thys, où vivait Socayna, et celui de Château Saint-Loup. Dans la cité du tireur présumé, les dealers ont marqué leur territoire. Les habitants témoignent anonymement par peur de représailles. La famille de Socayna a été relogée par le bailleur social. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba