Mort de Steve Maia Caniço : cinq ans après, deux versions qui s'opposent

C'est un procès que les proches de Steve Maia Caniço attendaient depuis cinq ans. Le commissaire Grégoire Chassaing est jugé cette semaine pour l'homicide involontaire de leur fils et ami. Un drame qui a bouleversé les Nantais en 2019. Dans la nuit du 21 au 22 juin, Steve célèbre la fête de la Musique avec ses amis sur un quai en bord de la Loire. À l'époque, il n'y avait pas de barrière. Vers 4h du matin, la police intervient pour couper le son. S'ensuivent des affrontements. Des personnes tombent dans la Loire, dont Steve qui ne sait pas nager. D'après ses proches, la police est responsable de sa noyade. Seul face aux juges, le commissaire Grégoire Chassaing, en charge de l'opération policière cette nuit-là. A-t-il commis des fautes ? Les armes employées étaient-elles disproportionnées ? Sa défense pointe du doigt la difficile configuration des lieux, l'absence de barrière, et demande sa relaxe. Le procès doit se tenir à Rennes (Ille-et-Vilaine) jusqu'à vendredi. Le commissaire Grégoire Chassaing encourt jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amendes. TF1 | Reportage M. Giraux, F. Bourdillon