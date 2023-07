Mortiers d’artifice : contrôles renforcés avant le 14 juillet

La visite de la Police nationale dans un commerce est inattendue. Depuis le 5 juillet, il est interdit de vendre des articles pyrotechniques partout dans l’Hexagone. Ce commerçant doit les avoir retirés de ses rayons. L’étal a bien été vidé, tout est désormais entreposé dans la réserve. Dans un autre village, les produits ont disparu des étagères, mais certains clients tentent de s’en procurer illégalement. Ces derniers jours, plus de quatre tonnes de mortiers d’artifice ont été saisies dans le pays, plus que sur toute l’année 2022. À Besançon (Doubs), 54 000 engins étaient encore en vente dans une supérette. L’interdiction de vendre est en vigueur jusqu’au 15 juillet, et elle a de lourdes conséquences pour les spécialistes du divertissement. Ce mois-ci, Frédéric Longuépée sait déjà qu’il perdra 50% de son chiffre d’affaires. Par précaution, les villes de Mons-en-Barœul et Roubaix (Nord) ont même annulé leurs feux d’artifice du 14 juillet pour éviter de nouveaux débordements. TF1 | Reportage M. Debut, F. Seguela