Morvan, la terre sauvage

Ici, les couleurs semblent figées par le temps. Les gonds des volets grincent rarement. On n'entend plus tellement les ballons des enfants marteler les carreaux des maisons du Morvan (Nièvre). Mais ce n'est pas triste. Laurent Soullard vous dirait même que son Morvan à lui est bien vivant. Parfois, il vous endurcit et souvent, il vous attire. Ici, le soleil colore la terre. Il y distille des puits de lumière. Mais la pluie ne rend pas austère le Morvan, elle lui donne du mystère. "Le Morvan, c'est ma terre natale. C'est une terre qui est dure, mais c'est vraiment un territoire qui est solidaire", confie Olivier Largy. Les chanterelles que le restaurateur vient de cueillir finissent quelques kilomètres plus loin dans une casserole de son restaurant de Rouvray (Côte-d'Or). Elles accompagneront un plat typiquement bourguignon : les œufs en meurette. La politesse nous a incité à les goûter et la gourmandise, à nous resservir. Plus simplement, on s'est régalés ! TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda