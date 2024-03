Moscou : la ville n’avait pas connu d’attentat depuis quatorze ans

Ce samedi matin, le va-et-vient des anonymes devant la salle de spectacle. Une barrière de chantier est transformée en lieu de recueillement sur lequel les fleurs côtoient les peluches. Quelques gestes, peu de mots, c'est la sidération à Moscou. Dans un climat déjà tendu par la guerre en Ukraine, cet attentat est vécu comme l'attaque de trop par des Russes épuisés. "C'est la guerre partout en ce moment. Le président Poutine devrait protéger son peuple et lui éviter de souffrir", rapporte une habitante. Plus loin, dans le centre de Moscou, il y a des files d'attente dont on ne voit pas le bout. Les Moscovites affluent pour donner leur sang. Il reste des dizaines de blessés à sauver. "Je veux aider d'une manière ou d'une autre", explique une habitante. "C'est compliqué à gérer, il y a énormément de monde qui vient donner son sang pour la première fois", confie Alexander, coordinateur de la Croix-Rouge. La solidarité et l'espoir pour les victimes blessées, des sentiments partagés ce samedi matin par tout le peuple russe. TF1 | Reportage D. Piereschi