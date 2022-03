Moscou : premiers effets des sanctions contre la Russie

À Moscou, la scène de vie est étrangement ordinaire. Cinq jours après le début de l'offensive en Ukraine, les Russes n'ont pas changé leurs habitudes. Mais certains se préparent à des temps un peu difficiles. Les Moscovites sont partagés entre inquiétude et résilience face aux sanctions. Le Kremlin prépare derrière ses murs, sa riposte pour protéger l'économie. Selon Jérôme Garro, envoyé spécial, "Vladimir Poutine a annoncé hier deux mesures : premièrement, les Russes ont l'interdiction d'envoyer leurs devises à l'étranger ; deuxièmement, les exportateurs doivent convertir 80% dans leurs revenus en rouble". Objectif : soutenir la monnaie russe. Ce lundi, le rouble a chuté de 30%. À Saint-Pétersbourg, des habitants rassemblés devant une banque calculent combien ils ont perdu. Si le rouble continu de chuter, la vie sera plus cher pour tous les Russes. Les sanctions pourraient aussi conduire certaines banques à la faillite et provoquer la ruine de leurs clients. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle