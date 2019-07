Moselle : la grisaille est de retour à Rombas

Le ciel est vite passé du bleu au gris à Rombas, en Moselle. En effet, la Lorraine s'est réveillée avec un faible soleil accompagné de quelques gouttes. Les pantalons et les parapluies sont à nouveau de sortie pour la plupart. Toutefois, ce retour de la pluie rassure les clients et les maraîchers, surtout après une période de canicule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.