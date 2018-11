Moselle : un contrat dans l'agriculture proposé aux allocataires du RSA

Se faire quelques centaines d'euros mensuels en plus, c'est désormais possible pour les allocataires du RSA. Le département de la Moselle leur propose entre autres un contrat de six mois dans l'agriculture. Kevin Hensch, par exemple, effectue 20 heures par semaine dans une ferme. "C'est mieux que de rester chez soi", affirme-t-il. Pour son employeur, Hervé Czichon, éleveur laitier, la présence de Kevin lui permet non seulement d'avoir de la main d'œuvre mais aussi de se diversifier encore plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.