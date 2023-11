Mot de passe : compliquez-vous la vie !

Lorsque cette assistante administrative doit se connecter à l'un de ses comptes professionnels, ses mots de passe pourraient être soupirs ou galères tant qu'ils sont nombreux à retenir. Alors, pour sa vie personnelle, Monique le reconnaît bien volontiers, elle n'en a pas toujours choisi de très compliqués. Aujourd'hui, les mots de passe sont partout : messageries électroniques, achats sur Internet, démarches administratives en ligne. Alors, êtes-vous rigoureux et créatifs pour choisir votre mot de passe ? Force est de constater que les Français ne sont pas très originaux, 123456 est le mot de passe le plus fréquemment utilisé. On trouve également trop souvent : loulou, doudou ou 000000. Tous seraient déchiffrables en moins d'une seconde par des professionnels de l'informatique mal intentionnés. Alors, pour éviter le piratage informatique qui cherche à prendre possession de vos comptes et de vos données personnelles sur Internet, pensez à varier vos mots de passe et surtout à les changer tous les six mois environ. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive