Mot de passe : soyons plus inspirés !

Sur Internet, c’est une crainte que nous partageons tous : celle d’oublier notre mot de passe. C’est pour cela que bien souvent, nous avons tendance à opter pour la facilité : "Des dates de naissance"; "Des 1234, des 88, un truc comme ça...". Nous Français, paraît-il, sommes nuls en mot de passe. Le plus utilisé dans l’Hexagone est 123456. Sur le podium, on trouve aussi AZERTY. Ou plus technique encore, avec un seul doigt : AZERTYUIOP. Environ 80% de nos mots de passe sont si faciles qu’ils peuvent être déchiffrables en moins d’une seconde. Pour celui d’une passante, c’est le nom de son animal. Pour une autre, c’est l’année de naissance de sa fille, qu’elle vient de nous donner. Elle devra donc le changer. Alors, comment renforcer son code secret ? Un informaticien nous conseille : "En rajoutant des majuscules, des chiffres, des lettres et des symboles. Ça permet de compliquer à la personne de rentrer". Une solution imparable... à condition d’avoir une bonne mémoire. TF1 | Reportage A ; Cazabonne, E. Alonso, A. Gallimardet