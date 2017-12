Les motards se préparent à rendre hommage à Johnny Hallyday

Près de 700 motards escorteront officiellement Johnny Hallyday sur les Champs-Élysées ce samedi 9 décembre 2017 pour l'hommage populaire. Marc Temperman, magasinier et membre du groupe Harley Davidson, sera l'un de ces privilégiés. Depuis ce vendredi matin, il s'occupe des motos qui feront partie du cortège. Partout en France, les bikers se préparent à rejoindre la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.