Moteur allumé à l’arrêt : gare à l’amende !

Depuis ce lundi matin, les policiers municipaux de Nancy traquent les mauvais comportements. Désormais, il est interdit de laisser tourner son moteur si son véhicule est à l'arrêt. Pour les habitants, ce geste devrait même relever du simple civisme : "ça me parait tellement logique comme quand on se lave les mains, on ferme le robinet !". La mesure, déjà en place en Belgique ou en Suisse, est faite pour économiser l'énergie. Elle permet aussi d'améliorer la qualité de l'air à Nancy. Pour l'instant, les contrôles sont uniquement pédagogiques. Plus tard, les automobilistes qui laisseront inutilement leur moteur allumé risqueront 135 euros d'amende. Nancy rappelle qu'il existait déjà un arrêté ministériel datant de 1963. Son but étant d'inciter les conducteurs à coupeur leur moteur le plus souvent possible. En hiver, il sera quand même possible de préchauffer son véhicule si les températures sont négatives. TF1 | Reportage G. Gruber, R. Holtzinger