Moteurs défaillants, 1 789 clients attaquent Renault

Sa voiture n'a pas bougé depuis 2019. Alors que Léonard part en vacances avec sa famille, le véhicule tombe brutalement en panne sur l'autoroute. L'origine de la panne selon son garagiste, une surconsommation d'huile. Ce défaut de fabrication a été admis par le constructeur lui-même sur ce type de moteur. En Europe, 400 000 voitures en sont équipés. Des Renault, des Dacia, des Nissan et quelques Mercedes, toutes construites entre 2012 et 2016, avec un point commun, un moteur appelé 1.2 TCE. Lundi, les automobilistes touchés par cette panne vont porter plainte contre Renault. Au total, cet avocat a reçu 1 789 demandes. Pourquoi ne pas avoir rappelé ces voitures ? Si la panne ne concerne pas un système de sécurité, comme la ceinture ou le frein, aucune loi ne l'y oblige. Renault a donc préféré indemniser ses clients au cas par cas : "93% des clients identifiés ont bénéficié d'une prise en charge. Renault continue d'examiner les demandes qui lui sont adressées". Une prise en charge des réparations oui, mais partielle. Pour la voiture de Léonard, sur 7 000 euros de frais, il devait verser de sa poche plus de 4 000 euros. TF1 | Reportage G. Bertrand, J. Maviert,