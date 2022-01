Moteurs défectueux : des automobilistes attaquent Renault

Hugo a d'abord cru à un simple manque d'huile dans son moteur. Mais au moment d'aller faire les courses, une fois la barre des 58 000 kilomètres dépassés, le petit problème s'est transformé en grosse galère. Il a rapidement compris qu'il a été victime d'un casse-moteur. Il n'est pas le seul propriétaire d'une Renault dans ce cas. Sur Internet, un groupe Facebook composé de plus de 4 000 membres recense de très nombreux témoignages comme celui d'Agathe, propriétaire d'une Dacia Duster. Des Renault, des Dacia, des Nissan et quelques Mercedes sont concernés par ces pannes. Leur point commun, ce même moteur Renault défectueux utilisé entre 2012 et 2016 dans 400 000 véhicules. Le groupe français affirme avoir indemnisé l'immense majorité des clients, victimes de ces problèmes. Pour Hugo par exemple, le constructeur a pris en charge 60% des réparations, soit tout de même 4 400 euros à sortir de sa poche. Des indemnisations variables accordées au cas par cas, loin d'être à la hauteur selon cet avocat qui envisage de lancer une action collective contre Renault. TF1 | Reportage A. De Précigout, L. Poupon