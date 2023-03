Motions de censure : quels votes et quels enjeux ?

L’Assemblée nationale est sous bonne garde ce lundi matin. Dans quelques heures, c’est l’avenir de la réforme des retraites et du gouvernement qui va se jouer ici. Après des prises de parole des représentants de chaque groupe, puis d’Élisabeth Borne, les députés passeront au vote. Seules les voix en faveur des motions de censure seront comptabilisées. Pour être adoptées, la majorité absolue des suffrages est nécessaire, soit 287 voix. Première hypothèse : pas de majorité, motion rejetée. Dans ce cas, la réforme des retraites est adoptée. Le gouvernement reste en place, mais il ressort politiquement affaibli de cette séquence. Emmanuel Macron peut décider d’un remaniement, mais rien ne l’y oblige. Second scénario : la censure est votée. La réforme des retraites est alors abandonnée. Le gouvernement, lui, est renversé, il doit démissionner. Deux options pour Emmanuel Macron : nommer un nouveau gouvernement ou dissoudre l’Assemblée nationale. Quel que soit le résultat, tout devrait se jouer à quelques voix près. Le suspense devrait prendre fin entre 19h30 et 20h. TF1 | Reportage L. Zadjdela, M. Desmoulins, A. Mersi