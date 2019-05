Quels mots ont fait leur entrée dans le dictionnaire 2020 ?

Le nouveau Larousse 2020 est sorti. On y découvre de nouveaux mots comme "biloute", "bigorexie", "zénitude" et notamment des mots régionaux comme "se boujouter". L'environnement y a aussi sa place avec l'apparition du mot "dédiésélisation". Le sport est également mis à l'honneur avec Didier Deschamps qui figure dans la lucarne des noms propres du dictionnaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.