Mouchard dans la voiture, économies à la clé ?

Lorsqu'il monte dans sa voiture, Atmane El Hadbi, utilisateur du boîtier "YouDrive", sait qu'il n'y est pas tout seul. Un petit boîtier fourni par son assureur enregistre sa conduite. Plus il va doucement, plus le conducteur gagne de points. Et à la fin du mois, plus votre nombre de points est élevé, moins vous payez. Au total, en moins d'un an, Atmane a économisé près de 140 euros. Ce système, très populaire aux États-Unis, a été adopté dans l'Hexagone par un assureur il y a six ans pour les jeunes conducteurs. Et depuis cette année, il est valable pour tous. Et vous ? Seriez-vous prêt à accepter un mouchard dans votre voiture ? Pour les associations d'automobilistes, les critères des assureurs ne sont pas les bons pour analyser si une conduite est dangereuse ou pas. Mais en cette période de chasse aux économies, ce système séduit de plus en plus d'assurés. En plus, dans le pays, c'est bien connu, le mauvais conducteur est toujours dans l'autre voiture. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Couturon, B. Lachat