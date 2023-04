Moules de bouchot, au rythme des marées

La mer s'est retirée, le temps est compté. Jean-Étienne et son équipe ont quatre heures pour récolter deux tonnes de moules et pas n'importe lesquelles, des moules de bouchot, du nom de ces pieux en bois enfoncés dans le sable. Derrière ces filets, elles ont mis douze mois pour grandir. Les plus intéressantes sont à l'extérieur du pieu, ce sont elles que les saisonniers ramassent. La récolte vient tout juste de commencer, elle va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Les saisonniers passent leurs journées dehors au bord de la mer, ils n'échangeraient leur cadre de travail avec personne. Un peu plus loin, sur les autres pieux, c'est la machine qui prend le relais. Toutes les moules se sont développées de la même manière ici. Elles ont la même taille, plus besoin de les sélectionner à la main. Jonathan manœuvre sa pêcheuse comme un jeu. La moule de bouchot, c'est le bijou de la Côte d'Opale. Contrairement à sa cousine hollandaise constamment sous l'eau, la moule de bouchot est immergée une partie de la journée à marée haute, puis elle est à l'air libre à marée basse. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire