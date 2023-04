Moulin, église, peinture... la passion de la restauration

Tracer son chemin pour découvrir et restaurer des trésors parfois insoupçonnés... Nicolas Poli est au chevet de ces nombreuses églises et chapelles, disséminées sur l'île. Sur cette route sinueuse, le jeune restaurateur arrive à Parata d'Orezza (Haute-Corse). Les villageois connaissent très bien le conservateur et son équipe. Ils y travaillent depuis plus de neuf mois. Si les décors ne sont toujours pas classés, ils sont considérés comme l'un des joyaux de l'art baroque. Chaque dessin et chaque décor ont du sens et mettent en évidence une période précise de l'Histoire. Être au chevet du patrimoine est plus qu'un travail. Sous les voûtes, pinceau à la main, il règne une atmosphère parfois messianique. C'est à Speloncato, en Balagne, que la passion pour la restauration s'est transmise, comme un héritage, pour Nicolas. Ewa, sa mère, fut la première conservatrice de l'île. Aujourd'hui, elle s'occupe des objets de peinture dans les églises que son fils restaure. Un travail qui lui procure de la fierté, parce que grâce à elle, ces chefs-d'œuvre faits il y a plus de 300 ans, ils vont perdurer encore 50 ans. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier