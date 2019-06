Mouriès : des patrouilleurs s'activent pour prévenir les feux de forêt

À l'approche de l'été, une campagne de prévention contre les feux de forêt a été lancée ce 20 juin 2019 dans 15 départements du sud-est. En 2018, près de 3 000 hectares ont brûlé. Dans les Bouches-du-Rhône, à Mouriès, des patrouilleurs travaillent sans relâche pour sensibiliser les randonneurs. Ces comités communaux de feux de forêt informent sur les risques d'incendies. En effet, la prévention, c'est l'affaire de tous. Au total, un incendie sur deux est dû à l'imprudence et à la négligence humaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.