Moustique tigre : une lutte impossible ?

Ils peuvent dorénavant se cacher un peu partout. En zone urbaine, là où se trouve l'humidité, le moustique tigre est bien là. Même la météo normande n'a pas suffit à repousser l'insecte. Reconnaissable à ses rayures noires et blanches, le moustique a été identifié grâce à des photos et à des pièges. "Il est implanté sur un secteur, il va voyage... Il vole dans les 150 mètres, il ne va pas trop loin, mais il va coloniser son territoire", explique Morgane Faure, ingénieure sanitaire. Le moustique tigre colonise et véhicule les virus, comme la dengue ou le chikungunya. On peut les combattre avec des gestes simples. Dans son jardin, éviter de garder des réservoirs d'eau stagnante, fermer les récupérateurs d'eau de pluie, retourner les brouettes et les jouets d'enfants, percer les poubelles... L'Agence régionale de santé rassure, aucune maladie liée à ce moustique n'a encore été constatée en Normandie. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon