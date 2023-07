Moustiques : comment éviter les piqûres ?

C’est un ennemi minuscule, mais redoutable, qui empoisonne la vie des vacanciers chaque été. Pour Christine et Bernard, sollicités dans le sujet en tête de cet article, qui séjournent dans un camping, c'est devenu un rituel. Tous les soirs, avant de prendre l’apéritif, leur rituel est le même. Pour se protéger des piqûres de moustique, le couple sort l’artillerie lourde, comme a pu le constater une équipe du 13H de TF1. Spray répulsif pour la peau, spirale au pyrèthre sous la table, bombe insecticide et moustiquaire dans le camping-car, tous les moyens sont bons pour tenter de leur échapper. Dans les pharmacies, nombreux sont les vacanciers à la recherche du produit miracle. "C’est compliqué. Je me fais manger tout le temps, il m’adore !", témoigne, un peu désespérée, une vacancière. Dans les rayons, il y a pourtant l’embarras du choix. Entre les sprays à appliquer sur la peau ou les vêtements, les bougies parfumées, le diffuseur électrique à brancher sur une prise ou encore bracelet répulsif pour les enfants, pas toujours simple de faire son choix. Et surtout, lequel est le plus efficace ? "Si on se trouve en zone infestée, il faut partir sur l’anti-moustique tropical. Ensuite, la protection la plus forte, c’est la raquette pour smacher", conseille un pharmacien, dans la vidéo en tête de cet article. La responsable du restaurant du camping où séjourne Christine et Bertrand opte pour une méthode naturelle, mais non moins efficace, à l'entendre. "Vous mettez du café, pas du marre, et vous mettez le feu pour qu'il se consume. Les moustiques n’aiment pas l’odeur, ça les éloigne", assure-t-elle.