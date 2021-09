Moustiques d’automne : quels sont les moyens mis en place contre la prolifération ?

Même après l'été, les moustiques attaquent sans répit. En Petite Camargue, où l'on en est habitué, ils sont bien plus nombreux que d'habitude. "Depuis 2003 que je suis ici, c'est la première année que je vois qu'il y a autant de moustiques. C'est une année record" ; "On est obligé de s'adapter. Dans le jardin, je n'y sors pas en sorte, car on se fait dévorer de partout", lancent des habitants. Dans l'Hérault, l'intensité par hectare a pu monter jusqu'à un million de larves. Une année exceptionnelle. Après les fortes pluies de septembre, toutes les conditions sont réunies pour les éclosions : humidités, températures élevées, vents faibles. Alors, il faut traquer les larves. En septembre, l'Entente Inter-Départementale pour la démoustication a pu traiter 3 500 hectares, avec un insecticide bio, de la frontière espagnole aux Bouches-du-Rhône. Cela été fait principalement par avion, et par terre avec des véhicules en complément. "Les contrôles que nous faisons démontrent une efficacité à 85 à 90%, voire plus", explique Jean-Claude Mouret, coordinateur opérationnel de l'EID.