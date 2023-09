Moustiques en septembre, plus nombreux et plus voraces

Ils sont encore les ennemis de nos nuits et de nos journées. Depuis quelques jours, à Nantes (Loire-Atlantique), les moustiques sont partout. Au marché, ce jeudi matin, on est surpris d'en voir autant à cette période. "On n'est pas habitué à ce genre de petites bêtes", déclare une dame. Silencieux, rapides et plus petits... une vague de moustiques tigres est arrivée dans toute la ville. Une quincaillerie a été prise d'assaut. On n'est pas sûr que la tapette suffit, car le moustique tigre est plus vorace. Denis Millet, pharmacien, n'avait jamais vu ça à cette période de l'année. Face à cela, il n'y a qu'une chose à faire : "ne pas se gratter et mettre un produit qui va calmer la démangeaison", précise-t-il. La succession récente de la pluie et des fortes chaleurs ont favorisé la reproduction de l'insecte. Les moustiques sont devenus tellement nombreux. Les opérations de démoustication ont eu lieu récemment autour de Nantes et à Strasbourg (Bas-Rhin). En attendant, chacun adopte sa technique. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche