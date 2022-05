Moustiques tigres : les deux tiers de la France en alerte rouge

A Meyzieu (Rhône), une commune proche de Lyon, des agents comme Violaine Bonnefoux sont mobilisés pour sensibiliser la population à la présence du moustique tigre. Originaire d'Asie, cette espèce invasive peut transmettre des maladies comme la dengue ou le chikungunya. "C'est une espèce qui pique beaucoup plus que les autres, d'où les nuisances beaucoup plus fortes ressenties par la population", explique Violaine. Principal conseil de prévention : éviter les eaux stagnantes, supprimer les coupelles inutiles et recouvrir les récupérateurs d'eau de pluie avec une moustiquaire. "J'espère que ça va fonctionner. Après, la prévention, c'est toujours utile", lance un habitant. En complément de ces conseils aux habitants, certaines communes mènent aussi des actions de démoustication. Depuis quatre ans, la commune de Colombier-Saugnieu dépense chaque année 2 500 euros pour lutter contre les moustiques. Et pour limiter les désagréments, il est aussi recommandé des vêtements longs et d'utiliser des répulsifs cutanés. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys