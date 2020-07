Moutarde : la récolte s’annonce maigre en Bourgogne à cause de la sécheresse

La récolte de moutarde a débuté en Bourgogne. Après une saison chaude et sèche, les graines sont plus fortes en goût et plus petites par rapport à celles de l'année dernière. Malgré un rendement décevant, les producteurs restent fiers de leurs produits et accordent plus d'importance à la qualité. La moutarde est une épice riche en vitamine C qui aide également à la digestion. Autant de raisons pour l'inviter à vos paisibles déjeuners d'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.