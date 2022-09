Moutarde, le pari gagnant de l'Alsace

Voici l'or jaune de l'Alsace. La récolte, c'est dans quinze jours, pari gagnant pour David, ses graines sont déjà vendues. Ils sont une quinzaine d'agriculteurs alsaciens à produire ces graines de moutarde blanche. Ce moutardier a trouvé la formule magique : penser et agir local. En bout de chaîne, le consommateur. En temps normal, il y aurait davantage de références et de marques. Car aujourd'hui encore, les approvisionnements se font au compte-gouttes. Mais la marque alsacienne est bien présente. La pénurie mondiale de la moutarde a boosté la production de l'usine alsacienne. L'entreprise a dû embaucher plusieurs personnes, elle a allongé les horaires de travail. Sa production a augmenté de 30%. Pour cet entrepreneur, la crise a du bon. Elle permet aux consommateurs de redécouvrir toute la gamme. Et une nouveauté, grâce aux commandes passées sur Internet, la moutarde d'Alsace voyage et rencontre de nouveaux consommateurs. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre