Mouthier-sur-Boëme : l'Etat pénalise un maraîcher car il gagne moins que le SMIC

Pierre-Henri Piron est agriculteur à Mouthiers-sur-Boëme, en Charente. Il a lancé son activité de production de fruits et légumes bio en 2009. Mais actuellement, il est obligé de rembourser le tiers des aides qu'il a reçues de l'Etat, soit 5 000 euros. En effet, l'Administration a jugé que son exploitation n'est pas rentable. Le maraîcher va faire tout son possible pour y recourir.