Moutons en ville : drôle de cohabitation

Compter les moutons sur les trottoirs de la ville, les voir s’arrêter au feu rouge, emprunter les passages piétons. Se sont-ils perdus ou est-ce une hallucination ? Les Lyonnais se sont posé la question ce jeudi matin : "C’est surprenant" ; "C’est marrant de voir ça en ville" ; "Qu’est-ce qu’ils sont beaux !". Hector ou Zizou sont les stars d’une transhumance qui a pour sentier les Grands Boulevards. Tout cela a un but : promouvoir l’agriculture urbaine et montrer que l’herbe y est aussi verte qu’ailleurs. "Les villes sont encore heureusement gorgées d’espaces naturels méconnus. En fait, avec le déplacement des animaux, on peut trouver de quoi pâturer vraiment un petit peu partout sur la métropole de Lyon", affirme Bastien Massias, membre de l’association "La bergerie urbaine". Justement, toutes les 30 minutes, ravitaillement et séance câlins. Arrivée du troupeau prévue dimanche, après 42 kilomètres de traversée de la métropole. Les Lyonnais ont donc quelques jours pour jouer à saute-mouton. TF1 | Reportage G. Charnay, É. Nappi