Le mouvement de grève des surveillants de prison est préoccupant

La mobilisation des gardiens de prison reste extrêmement forte. Avant une rencontre entre les syndicats et la ministre de la Justice ce 22 janvier 2018, des dizaines de prisons ont encore été bloquées ce matin. Hier encore, un gardien de prison a été agressé à Châteauroux par un détenu islamiste. Les surveillants ne décolèrent pas et attendent les propositions d'urgence du ministère de la Justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.