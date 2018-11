Mouvement des gilets jaunes : les activités des commerces connaissent un ralentissement à Avignon

Le mouvement des gilets jaunes n'est pas sans conséquence sur le commerce. Dans le Nord d'Avignon, les accès aux zones commerciales ont été débloqués dans la matinée du 26 novembre 2018. Mais les neuf jours de blocage ont modifié les habitudes des clients. Les magasins sont déserts et connaissent une perte sur leurs chiffres d'affaires. Ce ralentissement d'activité risque d'entraîner une baisse des primes de fin d'année pour les salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.