Mouvement des gilets jaunes, leur colère ne désenfle pas !

Certains gilets jaunes se sont retrouvés ce 6 novembre 2018 pour écouter les décisions d'Emmanuel Macron. Le résultat n'a pas plu et le blocage du 17 novembre 2018 reste d'actualité. Leurs revendications tournent en effet autour d'une même problématique : la hausse des prix du carburant, le pouvoir d'achat et le salaire. Par ailleurs, le mouvement prend de plus en plus d'ampleur en Alsace avec 30 000 personnes qui ont rejoint la manifestation sur les réseaux sociaux.