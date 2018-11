Mouvement des gilets jaunes : les commerçants s'inquiètent

Les commerçants s'inquiètent sur la pérennisation du mouvement des gilets jaunes à l'approche des fêtes. Par endroits, à cause des blocages, les rayons de certains supermarchés restent vides. Les clients hésitent à faire leurs courses. Du côté de Béziers, ils soutiennent le mouvement et s'adaptent à la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.