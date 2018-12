Le mouvement des gilets jaunes perturbe les commerces

À l'approche des fêtes, les conséquences de la crise qui sévit dans le pays sont catastrophiques pour les commerces. Certaines grandes enseignes ont été de nouveau perturbées lors de la mobilisation des gilets jaunes du 1er décembre 2018. À Marseille, par exemple, les fréquentations ont baissé d'au moins 70% et le chiffre d'affaires des zones commerciales chute considérablement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.